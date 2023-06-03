بالإجماع.. إعادة انتخاب المملكة لرئاسة مجالس البحوث بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يشار إلى أن المملكة تلعب دورًا محوريًّا في أعمال مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م، الذي يُعنى بتعزيز التعاون بين مؤسسات تمويل الأبحاث، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات دعم البحوث العلمية، واستكشاف سبل دعم المجتمع العلمي عبر أنحاء العالم، وتشغل المملكة حاليًا منصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، كما أنها تمثل مجالس البحوث الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس محافظي المجلس، وفي اللجنة التنفيذية للمجلس.