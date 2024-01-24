"الدفاع" تسلط الضوء على إرثها وقدراتها ومستقبلها في معرض الدفاع العالمي 2024

وسيشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي يُعقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية، وستقدم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى مشاركة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.