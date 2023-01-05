شاهد.. بوادر لإنهاء مشروع الـ10 سنوات على "ساحلى جازان" ومطالبات!

بدأت، مؤخرًا، أعمال إنشاءات في الطريق الساحلي الجديد الذي يربط جنوب جازان بشمالها، وصولًا إلى طريق مكة المكرمة؛ وذلك بعد 10 سنوات من الأعمال المتقطعة التي لا تنجز المطلوب لاستكمال المسافات المحددة.
وشَهِدَ الجزء الرابط بين الشقيق وبيش، مؤخرًا، أعمال رصف وتجهيز للمداخل والمخارج؛ إلا أن الطريق لا يزال مقطوعًا بسبب عدم اكتمال إنشاء جسرٍ قبالة منشبة وعتود بمحافظة الدرب؛ مما يسبب الزحام والمعاناة على ذلك الطريق عند عبور التحويلة التي لم تمهد لاستكمال السير على ذات الطريق شمالًا.
واستغرب سالكو الطريق من عدم فتح المداخل والمخارج الشمالية بالرغم من سفلتتها مؤخرًا، في مقابل فتح المداخل والمخارج الجنوبية من صبيا وبيش؛ وهو ما يفاجئ سالكي الطريق ويضطرهم للنزول إلى طرق غير ممهدة لتجنب الحواجز بعد الوصول إلى محافظة الدرب.
ويشير المارة إلى أنه بقيت الكثير من أجزاء الطريق متعثرة، وأخرى تباطأت أعمال الإنشاءات فيها على الرغم من مرور ما يزيد على 10 أعوام منذ إعلان بدء الأعمال، مطالبين بإنجازها وتسريع وتيرة العمل بها.