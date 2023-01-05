شاهد.. بوادر لإنهاء مشروع الـ10 سنوات على "ساحلى جازان" ومطالبات!

وشَهِدَ الجزء الرابط بين الشقيق وبيش، مؤخرًا، أعمال رصف وتجهيز للمداخل والمخارج؛ إلا أن الطريق لا يزال مقطوعًا بسبب عدم اكتمال إنشاء جسرٍ قبالة منشبة وعتود بمحافظة الدرب؛ مما يسبب الزحام والمعاناة على ذلك الطريق عند عبور التحويلة التي لم تمهد لاستكمال السير على ذات الطريق شمالًا.