"الأمن البيئي" تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تخزينها وبيعها بالرياض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20 ألف ريال) لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب المحلي إلى (16 ألف ريال) لكل متر مكعب.