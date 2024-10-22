"الأكاديمية المالية" و"مركز التأمين الصحي الوطني" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المهارات القيادية والمالية لمنسوبي المركز

وقَّعت الأكاديمية المالية ومركز التأمين الصحي الوطني، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مذكرة تفاهم تستهدف تطوير المهارات القيادية والمالية لمنسوبي المركز من خلال تنفيذ باقة من البرامج التدريبية المتخصصة.
ومثَّل الجانبين في توقيع المذكرة الأستاذ محمد الوليعي رئيس مركز التأمين في الأكاديمية المالية، والأستاذ سلطان خان الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في مركز التأمين الصحي الوطني، وذلك بحضور كلٍّ من الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ مانع آل خمسان، والرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ ياسر القهيدان.
وتهدف المذكرة إلى تطوير منسوبي المركز وتعزيز معارفهم ومهاراتهم المهنية، والتي تشمل مهارات التواصل الفعّال والتخطيط الاستراتيجي وإدارة فريق العمل بكفاءة وحل المشكلات واتخاذ القرارات، إلى جانب فهم وإدارة الشؤون المالية بكفاءة عالية في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل الاستراتيجي وإدارة الاستثمار، وكذلك تقديم البرامج المتخصصة في قطاع التأمين وما يتعلق بذلك من تحليل وإدارة تكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة به.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.