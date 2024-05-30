"حفظك الله يا خادم الحرمين ومتعك بالصحة والعافية".. "المالك": للملك سلمان في قلب كل مواطن محبة خاصة لا تدانيها محبة أخرى

ويرصد "المالك" الصور الجميلة من سيرة خادم الحرمين، حين كان أميرا للرياض، ويقول: " يأتي - حفظه الله- إلى مكتبه بالإمارة في ساعة مبكرة من كل يوم، يسبق بعض الموظفين في الحضور، ويتأخر بعدهم في المغادرة، لإنجاز ملفات كثيرة تصب في خدمة المواطنين، دون أن يترك عادته في استقبال المواطنين والمقيمين قبل صلاة ظهر كل يوم، وبعد الصلاة، مستمعاً منهم لما قدموا من أجله، وموجهاً بما ينبغي أن يتم تحقيقه لكل صاحب حاجة أو شكوى أو مطلب.