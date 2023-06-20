أمير الشرقية يرعى تسليمَ سيارات لذوات الإعاقة الحركية من مستفيدات جمعية سواعد

رعى أميرُ المنطقة الشرقية‬ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم؛ تسليمَ عدد من السيارات للفتيات ذوات الإعاقة الحركية من مستفيدات جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية؛ للعمل في تطبيقات توجيه المركبات، بحضور الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، ورئيس مجلس إدارة جمعية سواعد فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.