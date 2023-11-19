"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً رعي 120 رأساً من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز بالرياض

وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.