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"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً رعي 120 رأساً من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز بالرياض

في أماكن يُمنع فيها الرعي.. عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس
"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً رعي 120 رأساً من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (120) رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامي

وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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