"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع بناء مركز رعاية صحية أولية شاملة في حضرموت

ويشمل المركز الذي تبلغ مساحته الإجمالية 9.169 مترًا مربعًا، على عدد من العيادات التخصصية للأطفال والنساء والولادة والباطنة والأسنان والخدمات التشخيصية والتحصين ضد الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية الرئيسية والأدوية الأساسية والترصد الوبائي ومواجهة الأوبئة، كما سيعمل على تقديم خدماته الصحية الأولية على مدار 24 ساعة للمستفيدين.