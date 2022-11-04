"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع بناء مركز رعاية صحية أولية شاملة في حضرموت

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع بناء مركز الرعاية الصحية الأولية الشاملة، في منطقة الهجرين بحضرموت.
ويشمل المركز الذي تبلغ مساحته الإجمالية 9.169 مترًا مربعًا، على عدد من العيادات التخصصية للأطفال والنساء والولادة والباطنة والأسنان والخدمات التشخيصية والتحصين ضد الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية الرئيسية والأدوية الأساسية والترصد الوبائي ومواجهة الأوبئة، كما سيعمل على تقديم خدماته الصحية الأولية على مدار 24 ساعة للمستفيدين.
ومن المتوقع أن تكتمل أعمال المشروع خلال شهر أغسطس من العام 2024م، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5,771,250 ريال سعودي.
يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز في دعم القطاع الطبي باليمن وتحسين الصحة العامة هناك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 290 طناً من السلال الغذائية في إقليمي أدول والساحل في جمهورية الصومال الفيدرالية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال والذي يستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها حوالي 255 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.
إلى ذلك، واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
ووُزعت أمس 300 سلة غذائية و520 حقيبة إيوائية و70 خيمة و 600 ناموسية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان ومنطقة جامشورو بإقليم السند، استفاد منها 5.740 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
من جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزع المركز أمس 666 قسيمة شرائية تمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 109 أسرة من الأسر اللاجئة السورية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.
على صعيد آخر، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 42 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.