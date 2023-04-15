تهيئة 3362 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة الرياض

وشملت التجهيزات تهيئة 1654 مصلى وجامعًا بمدينة الرياض، و60 مصلى وجامعًا بالدرعية، و113 مصلى وجامعًا في الأفلاج، و34 مصلى وجامعًا في حوطة بني تميم، و27 مصلى وجامعًا في شقراء، و33 مصلى وجامعًا في ثادق، و28 مصلى وجامعًا في رماح، و121 مصلى وجامعًا في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعًا في ضرماء، و465 مصلى وجامعًا في الدوادمي، و78 مصلى وجامعًا في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعًا بالقويعية، و135 مصلى وجامعًا في عفيف.