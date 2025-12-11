بأكثر من مليار ريال.. أمير نجران يُطلق مشاريع تنموية كبرى تعزز البنية والخدمات

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمسيرة التنمية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة نجران، مؤكدًا حرص القيادة على رفعة الوطن وازدهاره. كما أشاد بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز البيئة والاستثمار، بما أسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال تدشين سموه، اليوم، في مقر الإمارة، حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز التنمية البلدية والإسكانية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في المنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وشملت المشاريع عددًا من الحدائق العامة والمرافق الحضرية المحسّنة، ومشاريع لتطوير البنية التحتية، في إطار رفع مستوى الخدمات البلدية وتلبية احتياجات السكان، إلى جانب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة ومحافظاتها.
كما كرّم سمو أمير منطقة نجران الداعمين للمبادرة الوطنية "جود" في نسختها الثانية، التي تُشرف عليها منصة "جود الإسكان" بهدف تمكين الأسر الأشد حاجة سكنيًا، مقدمًا شكره للداعمين والمتبرعين على إسهاماتهم في تحقيق أهداف الحملة وتعظيم أثرها الاجتماعي.