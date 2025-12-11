بأكثر من مليار ريال.. أمير نجران يُطلق مشاريع تنموية كبرى تعزز البنية والخدمات

جاء ذلك خلال تدشين سموه، اليوم، في مقر الإمارة، حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز التنمية البلدية والإسكانية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في المنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.