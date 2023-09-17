الترفيه في المملكة... فعاليات عالمية وتقدم مستمر يواكب رؤية طموحة

ونجحت الرؤية خلال السنوات الماضية في العديد من هذه المستهدفات في القطاع، حيث إن موسم الرياض الذي ينطلق هذا العام في نسخته الرابعة، دليل كبير على التقدم المتزايد في قطاع الترفيه وتشهد النسخة الرابعة في تدشينها، تجهيزات عالمية استثنائية، مبهرة، يشترك في إخراجها للعالم عدد من الشركات العالمية الكبرى.