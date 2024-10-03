إطلاق سلسلة وثائقية عن كأس العالم 2022 على هامش "معرض الرياض للكتاب"

أطلقت على هامش معرض الرياض للكتاب سلسلة وثائقية تحت اسم "العرب والمونديال" تؤرخ للتأثير الثقافي والاجتماعي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وتحليل ذلك التأثير على دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كيف صدرت منطقة الخليج ثقافتها من خلال هذا الحدث إلى العالم أجمع.
وتغوص السلسلة من خلال إجراء عشرات المقابلات داخل قطر وخارجها في الصورة التي شكلتها استضافة دولة قطر في المخيلة العقلية للعالم، وكيف استطاعت الدولة أن تعبر عن الشخصية القطرية والخليجية والعربية بشكل أبهر العالم أجمع، وتنوه بطباع الكرم وحسن الاستقبال التي لاحظها كل من حضر إلى كأس العالم.
السلسلة المكونة من عشر حلقات وتركز كل حلقة على قضية معينة رصدت أن كأس العالم 2022 بقطر حول وجهة النظر العالمية تجاه منطقة الخليج والعالم العربي وقام بمهمة رائعة في تعريف الأجنبي أن هناك دولاً في منطقة الشرق الأوسط استطاعت أن تبهر العالم.
كما تركز السلسلة على أن بطولة كأس العالم لم تكن حدثاً رياضياً ينتهي مع انتهاء استضافته بل إن قطر جعلت من كأس العالم إرثاً داخلياً وخارجياً سيبقى لأجيال قادمة.
وقال الدكتور طلال الخضر المشرف العام للسلسلة إن كأس العالم لكرة القدم هو أكبر التظاهرات الرياضية العالمية وأكبر إرث اجتماعي وإنساني واقتصادي، مشيراً إلى أن تحدياً كبيراً أن يقام في دولة عربية إسلامية، لكن عندما سنحت الفرصة أبدع العرب في تحدي الفوارق الحضارية في عصر التقنية حيث بينوا قوة الصمود أمام الآثار السلبية للعولمة بمناعة كافية وثقافة نابعة وليست تابعة.
وأضاف الخضر أن هذا الحدث استطاع دحض كل الأفكار المغلوطة عن العرب والإسلام فكانت الحقيقة الكبرى التي لمسها الزوار من كل شعوب العالم من خلال الصورة الراقية الحقيقية للإنسان العربي المسلم.
ومن جهته قال جلال يوسف المنتج الفني للسلسلة إن السلسلة تناقش الأثر الثقافي والحضاري لكأس العالم قطر 2022 على العرب في ظل وجود أكثر من 70 متحدثاً من 21 جنسية مختلفة.
وأضاف يوسف أن السلسلة سوف تعرض على شاشة القناة الثقافية وشاهد ومن ضمن الحلقات "معاني المباني" التي تقدم قراءة لتصاميم ملاعب المونديال وتقنياتها المبتكرة وارتباطها بالثقافة العربية والإسلامية، وكذلك حلقة "سحر المكان" التي تركز على سحر قطر والخليج على زوار البطولة بالإضافة إلى حلقات "الحرب الإعلامية" و"الكرة والوحدة العربية" ، و"المصليات الشفافة" و"الأمان الاجتماعي" و"المرأة في المونديال".