إطلاق سلسلة وثائقية عن كأس العالم 2022 على هامش "معرض الرياض للكتاب"

وقال الدكتور طلال الخضر المشرف العام للسلسلة إن كأس العالم لكرة القدم هو أكبر التظاهرات الرياضية العالمية وأكبر إرث اجتماعي وإنساني واقتصادي، مشيراً إلى أن تحدياً كبيراً أن يقام في دولة عربية إسلامية، لكن عندما سنحت الفرصة أبدع العرب في تحدي الفوارق الحضارية في عصر التقنية حيث بينوا قوة الصمود أمام الآثار السلبية للعولمة بمناعة كافية وثقافة نابعة وليست تابعة.