وزير التعليم يشكر المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي : أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل

وجّه معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رسالة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات في المملكة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدًا بدورهم المحوري في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.
وأكد معاليه في كلمته بهذه المناسبة أن الوطن يعتز بعطاء المعلمين والمعلمات، ويثمّن جهودهم في غرس القيم والمعرفة لدى الطلاب والطالبات.
وقال:"زملائي المعلمين والمعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ لكم منّا تقدير، ومن الوطن امتنان. سيظل المستقبل شاهداً على عظيم أثركم، فأنتم من يزرع الأمل ويضيء بالعلم والقيم دروب أبنائنا وبناتنا.. شكراً لكم."
ويأتي احتفاء وزارة التعليم بهذه المناسبة تعزيزًا لمكانة المعلم، وتقديرًا لجهوده في دعم العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.