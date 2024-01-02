يبدأ العمل به بعد 13 يومًا.. توفر صك للعقار شرط لاعتماده في منصة إيجار

وأضافت أنها ستبدأ من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبيّنةً أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يُسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.