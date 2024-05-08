"دله البركة" توقع عقد إنشاء شركة مع "يوروبا بارك" لتنمية قطاع الترفيه في المملكة

وقعت شركة "فواصل"؛ إحدى شركات مجموعة "دله البركة"، عقداً مع شركة "يوروبا بارك" مالكة أكبر المنتزهات الترفيهية في ألمانيا، لإنشاء شركة بهدف تنمية قطاع الترفيه في المملكة توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقع العقد على هامش المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2024، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو في واجهة "روشن" (واجهة الرياض سابقاً)، حيث مثّل شركة "فواصل" الرئيس التنفيذي المهندس أحمد حسن كامل، فيما مثّل شركة "يوروبا بارك" عضو مجلس الإدارة الأستاذ شارلز بوتا، بحضور مسؤولي الشركتين، و مسؤولين من وزارة الإستثمار و الهيئة العامة للترفيه، مدير قطاع جودة الحياة بوزارة الاستثمار الأستاذ ماجد الغانم، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال بالهيئة العامة للترفيه الأستاذ مهند بن خالد العباد، وجمع من المهتمين والمتخصصين في مجال الترفيه، وعدد من الإعلاميين.
وتنص الشراكة على خدمة البنية الأساسية للترفيه في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب المهني الذي يعنى بتطوير المهارات والمعارف إضافةً الى بيع المعدات، وذلك لدعم نمو القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.
وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "فواصل" المهندس أحمد حسن كامل بالتعاون مع شركة "يوروبا بارك"، الذي سيساهم في إثراء تجربة زوار المملكة بالاستفادة من أفضل التجارب الترفيهية الدولية، والارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع المعايير في قطاع الترفيه، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تصب في إطار الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تعمل منذ تأسيسها على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء شراكات استراتيجية محلية وعالمية، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر والمواهب السعودية وتنميتها وتطويرها.
من جهته، عبر عضو مجلس إدارة شركة "يوروبا بارك" الأستاذ شارلز بوتا عن سعادته بالتعاون مع "فواصل" إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتنمية قطاعي السياحة والترفيه في المملكة، عن فخره بأن تكون الشركة جزءاً مساهماً في الارتقاء بالقطاع الترفيهي، مضيفاً بأن "هذا التعاون سيجعلنا من المساهمين في تقديم تجارب استثنائية تطور من الخدمات والمنتجات الترفيهية".
يشار إلى أن شركة "فواصل"، إحدى الشركات التي أسستها مجموعة "دله البركة" في عام 2021 كذراع متخصص في تطوير قطاعي الترفيه والسياحة بالمملكة، وتسعى إلى إيجاد تجارب ومفاهيم ترفيهية وسياحية فريدة، وإثراء جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الفرص الواعدة وتطوير المواهب السعودية الشابة وفق أفضل المعايير العالمية.
فيما يعتبر منتجع يوروبا بارك جزءاً من تاريخ الشركة الذي تفخر به، حيث استقبل 250 ألف زائر عند افتتاحه في صيف عام 1975، واليوم؛ يعد الحديقة العائلية الأكثر شعبية في ألمانيا، حيث زاره أكثر من ستة ملايين زائر في عام 2022، ليحمل لقب أكبر حديقة ترفيهية في البلاد، وأكثر الحدائق الموسمية زيارة في العالم.
وعلى مدى تاريخه، جذب المنتجع أكثر من 100 عرض دولي لضمان المرح والتسلية لجميع أفراد العائلة، وذلك على موقع تبلغ مساحته 95 هكتاراً، فيما يعد عالم المياه "رولانتيكا" مكاناً مفضلاً ومفتوحاً لجميع الزوار يومياً، ويمكن للضيوف أن يستمتعوا بأنشطة مائية رائعة في مناطق داخلية وخارجية فسيحة.
إلى جانب ذلك، "يوروبا بارك" هو أكثر من مجرد حديقة ترفيهية تقليدية، إذ بات اليوم موقعاً معروفاً لعقد المؤتمرات، ومكاناً شهيراً لاستضافة الفعاليات والإنتاج التلفزيوني، ووجهة فريدة لإقامة الزوار من جميع أنحاء العالم.