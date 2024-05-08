"دله البركة" توقع عقد إنشاء شركة مع "يوروبا بارك" لتنمية قطاع الترفيه في المملكة

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "فواصل" المهندس أحمد حسن كامل بالتعاون مع شركة "يوروبا بارك"، الذي سيساهم في إثراء تجربة زوار المملكة بالاستفادة من أفضل التجارب الترفيهية الدولية، والارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع المعايير في قطاع الترفيه، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تصب في إطار الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تعمل منذ تأسيسها على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء شراكات استراتيجية محلية وعالمية، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر والمواهب السعودية وتنميتها وتطويرها.