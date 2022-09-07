"وزير الموارد البشرية" يزور مكتب العمل بجدة ويلتقي المواطنين والمراجعين

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عدداً من مسؤولي ومنسوبي مكتب العمل بجدة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة خلال زيارته للمنطقة.
واطلع المهندس الراجحي، على سير العمل واستمع إلى أبرز التحديات وسبل معالجتها، والفرص التطويرية المتاحة والعمل على تنفيذها، مؤكدًا أهمية خدمة المواطنين والمواطنات وكافة عملاء الوزارة على الوجه المطلوب، كما التقى خلال الزيارة عدداً من المواطنين من مراجعي المكتب، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وخلال اللقاء قدم المهندس الراجحي، شكره لكافة العاملين بالمكتب، داعيًا الجميع إلى مواصلة بذل الجهود بما يسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة، وفي تطوير سوق العمل ومستوى الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة.