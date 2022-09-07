"وزير الموارد البشرية" يزور مكتب العمل بجدة ويلتقي المواطنين والمراجعين

واطلع المهندس الراجحي، على سير العمل واستمع إلى أبرز التحديات وسبل معالجتها، والفرص التطويرية المتاحة والعمل على تنفيذها، مؤكدًا أهمية خدمة المواطنين والمواطنات وكافة عملاء الوزارة على الوجه المطلوب، كما التقى خلال الزيارة عدداً من المواطنين من مراجعي المكتب، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة لهم.