"استاد المربَّع الجديد".. معلم أيقوني في قطاع الرياضة والترفيه بمدينة الرياض

أعلنت شركة تطوير المربَّع الجديد، إحدى شركات الصندوق، عن تصميم مشروع "استاد المربَّع الجديد"، وهو معلم معماري مميز في قلب مدينة الرياض بطاقة استيعابية تزيد على 45 ألف مقعد، ويعد الاستاد أحد مكونات "المربَّع الجديد" الأساسية للوجهة التي يتم تطويرها في مدينة الرياض.