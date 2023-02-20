"عبدالعزيز بن سلمان": "أوبك+" مرن وتغيير قراراته يرتبط بهذه "الإشارات"

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال إن اتفاق "أوبك+" الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية العام، مضيفاً أنه لا يزال حذراً بشأن توقعات الطلب الصيني.