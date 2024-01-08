سعيًا لتعزيز فرص تبادل الخبرات.. "مطارات القابضة" راعٍ ماسي لمؤتمر خدمات الحج 2024

ويناقش المؤتمر، عبر جلساته المتخصصة، عددًا من الموضوعات للنقاش، كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، حلول المياه والطاقة، والعديد من الموضوعات التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.