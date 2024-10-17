"منشآت" تختتم جولة فرص الابتكار التجاري في نسختها الأولى

وضمّت جولة فرص الابتكار التجاري في نسختها الأولى أكثر من 80 جهة مشاركة من القطاعين العام والخاص، وبحضور 865 من رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين المهتمين في هذا المجال، وعملت الجولة على استكشاف فرص الابتكار التجاري في كل مناطق المملكة والمميزات النسبية لها، وذلك تسريعًا لوتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محليًا.