الذيابي: قرار ولي العهد بتجميد الإيجارات نقلة نوعية تعزز استقرار العقار وحماية المستأجرين

أكد المستشار الدكتور خليل الذيابي أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتجميد الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، يُعد خطوة تاريخية ونقلة نوعية في قطاع الإسكان.
وأوضح الذيابي أن القرار يجسد حرص سمو ولي العهد على مصلحة المواطن واستقرار الأسواق العقارية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل تحول استراتيجي يُعزز فرص الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، الذين تأثروا بارتفاع الإيجارات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذا القرار يعكس رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المُلّاك والمستأجرين والمستثمرين، ويُسهم في حماية القدرة الشرائية للأسر، وتوفير بيئة سكنية مستقرة تتماشى مع التوسع الحضري والنمو السكاني المتسارع في العاصمة الرياض.
وبيّن أن القرار يخفف من الضغوط المعيشية على المواطنين والمقيمين، ويُعزز من استمرارية التنمية دون تحميل الأسر أعباء إضافية، مشددًا على توافقه التام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن.
وأشار الذيابي إلى أن المملكة، من خلال هذا القرار، توجّه رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين، مفادها أن السوق العقاري السعودي سوق منظم وشفاف، يستند إلى قواعد عادلة تعزز الثقة وتدعم الاستدامة.
واختتم بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة الرياض من قرارات استراتيجية وتنظيمات متوازنة يعكس أن التنمية الشاملة بقيادة سمو ولي العهد لا تقتصر على المشاريع العملاقة، بل تشمل سياسات إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المواطن اليومية، وتضع الاستقرار السكني في قلب النهضة الشاملة.