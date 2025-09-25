الذيابي: قرار ولي العهد بتجميد الإيجارات نقلة نوعية تعزز استقرار العقار وحماية المستأجرين

واختتم بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة الرياض من قرارات استراتيجية وتنظيمات متوازنة يعكس أن التنمية الشاملة بقيادة سمو ولي العهد لا تقتصر على المشاريع العملاقة، بل تشمل سياسات إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المواطن اليومية، وتضع الاستقرار السكني في قلب النهضة الشاملة.