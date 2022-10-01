لتكريم المعلمين والمعلمات.. مدير "تعليم جدة" يدشن فعاليات "كلنا نقدرك"

أطلقت جمعية المبادرات المتميزة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، حزمة من الفعاليات تحت شعار "كلنا نقدرك"؛ بهدف تكريم المعلمين والمعلمات بجدة والإشادة بدورهم في المجتمع.
وانطلقت الفعاليات في عدد من المراكز التجارية الكبرى بجدة، برعاية المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، وقيادات التعليم بجدة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واشتملت الفعاليات على جدارية دشنها الزارع والسليمان ثم أعضاء الجمعية وأطياف المجتمع التعليمي، والزوار، بكتابة عبارات الشكر لكل معلم ومعلمة على الرسالة السامية التي يقدمونها لبناء سواعد الغد وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على أنه لا نهضة للأمم دون تعليم، وأن التعليم لا ينجح إلا بوجود المعلمين والمعلمات الذين يعدّون النشء بالعلم والتربية حتى يسهموا في دفع عجلة تنمية الوطن.
وكرّم مدير عام تعليم جدة ورئيس الجمعية ٥٠ معلمًا ومعلمة من المتميزين والمتميزات، متمنين لهم مزيدًا من التميز.
وفي الختام قدم مدير عام تعليم جدة الشكر لرئيس وأعضاء الجمعية مبادرتهم الرائدة الرامية لنشر وتعزيز ثقافة تقدير المعلمين والمعلمات، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات الرائعة وأبرزها جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز التي تحقق النجاح للعام التاسع على التوالي.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي: فعاليات "كلنا نقدرك" تأتي تعبيرًا من الجمعية عن تقديرها لما يقوم به المعلمون والمعلمات من صناعة لعقول أجيال المستقبل الذين ينتظر منهم الوطن الكثير.
وأضاف: الفعاليات عبارة عن جداريات لشكر المعلمين والمعلمات، وركن كلنا نقدرك للعبة البازل، وهي مخصصة للأطفال، إضافة لركن الصور التذكارية لزوار الفعالية التي تشتمل كذلك على تقديم خصومات خاصة للمعلمين والمعلمات في ١٠٠ متجر من خلال ٥٠٠ فرع على مستوى محافظة جدة.
وأشار "الخريجي" إلى أن فعاليات "كلنا نقدرك" ستقام في ثلاثة مواقع بجدة: الأول خلال الفترة من ٢٩/ ٩ - ١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، فيما ستقام الفعاليات الثانية خلال الفترة من ٦ - ٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بينما ستقام الأخرى خلال الفترة من ١٣ - ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م.