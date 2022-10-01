لتكريم المعلمين والمعلمات.. مدير "تعليم جدة" يدشن فعاليات "كلنا نقدرك"

واشتملت الفعاليات على جدارية دشنها الزارع والسليمان ثم أعضاء الجمعية وأطياف المجتمع التعليمي، والزوار، بكتابة عبارات الشكر لكل معلم ومعلمة على الرسالة السامية التي يقدمونها لبناء سواعد الغد وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على أنه لا نهضة للأمم دون تعليم، وأن التعليم لا ينجح إلا بوجود المعلمين والمعلمات الذين يعدّون النشء بالعلم والتربية حتى يسهموا في دفع عجلة تنمية الوطن.