3 مدن تسجل أعلى درجات حرارة بالمملكة اليوم بـ42 مئوية.. والسودة الأدنى

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، ونجران)، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.