شؤون الحرمين تطلق مبادرة "تعظيم" وتُوَقع اتفاقية للعناية بالمصاحف

وأوضح الدكتور السديس أن المبادرة من شأنها الإعانة على الحفاظ على كتاب الله في الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حرصت على العناية بكتاب الله وتعظيمه وطباعته والحفاظ عليه، وكان لها العديد من الإسهامات في هذا المجال.