استكمال مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في عسير.. بوفر يتجاوز 75%

وحول تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة أبها والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير وهي (أحد رفيدة، سراة عبيدة، الواديين، البرك، الساحل، قنا، محايل عسير، وادي بن هشبل، بللسمر، بللحمر، تنومة، رجال ألمع، بارق، بحر أبو سكينة، خميس مشيط، طريب، صمخ، صبيخة، الحازمي، البشائر، بلقرن ، المجاردة، بني عمرو، النقيع، الثنية وتبالة، ظهران الجنوب،الحرجة، تثليث، الفرشة، الربوعة، الأمواه، النماص، بيشة)، إذ شملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.