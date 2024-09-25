ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الأخوية

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبوالفول.