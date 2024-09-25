ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الأخوية

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبوالفول.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.