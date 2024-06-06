"العنقري": أعمال المراجعة المستقلة والموضوعية تحقق أولويات التنمية الوطنية

شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين من خلال جلسة حوارية حول موضوع "المراجعة الخارجية كوسيلة لتحقيق أولويات التنمية الوطنية"، وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.
وسلط "العنقري" الضوء في حديثه على الأدوار المركزية التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال تعزيز الحوكمة الجيدة والمساءلة بالقطاع الحكومي عبر تنفيذ أعمال المراجعة المستقلة والموضوعية على جميع استخدامات الموارد العامة، وذلك في إطار مجموعة من المبادئ المهنية المتعارف عليها دولياً، والصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
ونوّه بأهمية أعمال مراجعة الأداء التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وفحص المبادرات الحكومية الهادفة إلى التنمية المستدامة؛ مما يضمن أن هذه المبادرات تُنفَّذ بفعالية وتتماشى مع الأهداف الوطنية.
وأشار إلى الإدراك العالمي المتزايد لأدوار الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وما تضمنه من صدور قرارين من الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساءلة والشفافية في الإدارة الحكومية عن طريق دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تبنّي أدوات وتقنيات ووسائل المراجعة الحديثة والمتقدمة، كتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير منهجيات وأساليب المراجعة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بغرض تبادل الخبرات والمعرفة، وأفضل الممارسات في المراجعة ومعايير ومنهجيات التدقيق؛ للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية.