"العنقري": أعمال المراجعة المستقلة والموضوعية تحقق أولويات التنمية الوطنية

وسلط "العنقري" الضوء في حديثه على الأدوار المركزية التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال تعزيز الحوكمة الجيدة والمساءلة بالقطاع الحكومي عبر تنفيذ أعمال المراجعة المستقلة والموضوعية على جميع استخدامات الموارد العامة، وذلك في إطار مجموعة من المبادئ المهنية المتعارف عليها دولياً، والصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).