مستشفى قوى الأمن بالدمام ينهي معاناة مريضة بتقنية المنظار الجراحي

وتمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة المخ والأعصاب من إجراء العملية بالمنظار لتحرير العصب، وعلاج المريضة من متلازمة النفق الرسغي باستخدام تخدير موضعي وجرح عرضي لا يتعدى (5 مم) بالرسغ ويلتئم دون آثار أو ندبات مع عودة سريعة لاستخدام اليد وممارسة الحياة اليومية دون ألم.