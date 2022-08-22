"ريف" يقدم خدماته لدعم الأسر المنتجة في مهرجان بريدة للتمور

ويهدف البرنامج إلى تعريف المزارعين والأسر المنتجة والزوار بمجال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة، واستثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة القصيم؛ نظرًا لما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانات زراعية متنوعة, إذ تعد التمور من أهم الموارد الطبيعية الخادمة للأسر المنتجة، بمجال الصناعات التحويلية التي تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.