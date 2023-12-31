استعدادًا لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة.. "أمانة حائل" ترفع جاهزية فرق الطوارئ والأزمات

وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن الأمانة قامت بتوجيه كل الفرق للاستعداد والتأهب استباقيًا وأثناء هطول الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمنطقة، مبينًا أنه جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل المنطقة.