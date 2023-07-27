"الصحة" تسلط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية للمدمن
ناقشت وزارة الصحة الاضطرابات النفسية المصاحبة لإدمان المخدرات عبر البث المباشر من خلال حسابها عش بصحة (livewellmoh@) من مقر مستشفى صحة الافتراضي.
وتم التطرق إلى أهم الآثار النفسية والاجتماعية للمدمن، والتقلبات المزاجية مثل الاكتئاب والهلاوس السمعية والبصرية، والتفكك الأسري، وارتكاب الجرائم والدور النفسي للأسرة في احتواء المدمن ودعمه في بدء العلاج، والتوعية بالطرق العلاجية المتاحة، والمساندة طيلة فترة العلاج.
يُذكر أن الوزارة أطلقت البث المباشر عبر حسابها في "تيك توك"؛ لمناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان والإجابة عن استفسارات الموجودين بالبث.
ودعت "الصحة" إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)، أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بعد" لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات والمعلومات الخاصة بالمريض.