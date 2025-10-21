"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب وسط إيران

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الزلزال لم يُسجّل أي تأثير على الأراضي السعودية، مشيرةً إلى أن فرق الرصد تتابع باستمرار جميع البيانات الصادرة عن الشبكة الوطنية للزلازل بالتنسيق مع الجهات المختصة.