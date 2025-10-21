"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب وسط إيران

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح اليوم الثلاثاء، زلزالًا بلغت قوته 5.35 درجات على مقياس ريختر، وقع في منطقة وسط إيران عند الساعة 11:02:33 صباحًا بتوقيت المملكة.
وأوضحت الهيئة أن عملية الرصد تمت عبر منظومة محطات المراقبة التابعة لها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأنشطة الزلزالية وتحليلها بشكل فوري.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الزلزال لم يُسجّل أي تأثير على الأراضي السعودية، مشيرةً إلى أن فرق الرصد تتابع باستمرار جميع البيانات الصادرة عن الشبكة الوطنية للزلازل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويأتي هذا الرصد في إطار جهود الهيئة لتعزيز جاهزيتها في مراقبة النشاط الزلزالي بالمنطقة وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة في حينها، بما يسهم في تعزيز الأمن البيئي والجيولوجي في المملكة.