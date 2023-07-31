الأكاديمية اللوجستية.. مركز معتمد لمنح الـ NEBOSH في الصحة والسلامة المهنية

يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون إحدى أهم المحطات التدريبية، بتوفيرها حلولاً تدريبية نوعية تدعم الكفاءات الوطنية، وإعداد أشخاص مؤهلين ومتمكنين في مجال السلامة والصحة المهنية.