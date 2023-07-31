الأكاديمية اللوجستية.. مركز معتمد لمنح الـ NEBOSH في الصحة والسلامة المهنية

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن حصولها على اعتماد دولي ذهبي من مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية NEBOSH لمنح شهادة NEBOSH العامة الدولية في الصحة والسلامة المهنية.
يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون إحدى أهم المحطات التدريبية، بتوفيرها حلولاً تدريبية نوعية تدعم الكفاءات الوطنية، وإعداد أشخاص مؤهلين ومتمكنين في مجال السلامة والصحة المهنية.
وتعنى شهادة NEBOSH بمعرفة إجراء تقييمات المخاطر وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى تحديد المخاطر في بيئة العمل والإجراءات الوقائية المناسبة، ودعم وتطوير ثقافة الصحة والسلامة في بيئة العمل بجانب تحديد المتطلبات الرئيسة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
يُشار إلى أن مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية NEBOSH يقدّم مؤهلات مهنية في مجال الصحة والسلامة والممارسات البيئية والإدارة وأُسّس عام 1979.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بأحد برامج الأكاديمية السعودية اللوجستية، ومعرفة آخر المستجدات للدورات والبرامج التدريبية، زيارة الموقع الإلكتروني sla.edu.sa ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.