100 ألف مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم عام 2023م

ولفت إلى أن المركز تمكن من خدمة 313 حالة ضمن مبادرة "قبس"، كما استفاد من برامج التوعية والتثقيف الإكلينيكي 1654 مراجعًا؛ فيما قدّم قسم التغذية خدماته لعدد 1218 مريضًا، أما عدد المستفيدين من مبادرة صرف الدواء فقد بلغ 39.400 مستفيد، إضافة إلى استفادة 227 مراجعًا من خدمات تأهيل مرضى القلب بالمركز.