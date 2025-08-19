"البيئة" تدشن 91 منفذًا حديثًا لرواد الأعمال لعرض وتسويق المنتجات الزراعية

دشنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة منفذًا حديثًا لعرض وتسويق المنتجات الزراعية في الرياض، ضمن مشروع تقديم خدمات نقاط البيع لتوطين مهنة الزراعة في المملكة، حيث تم تدشين (91) منفذًا وتسليمها لرواد الأعمال في جميع مناطق المملكة منذ بداية المشروع.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يعكس التوجه الإستراتيجي للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التسويق الزراعي، من خلال تقديم الممكنات اللازمة لرواد الأعمال والشباب، وتأسيس المعارض ونقاط البيع الحديثة، وربط المنتجات الزراعية بالمتاجر الإلكترونية، مشيرةً إلى أن المشروع يستهدف تدشين (150) منفذًا في أسواق النفع العام وخارجها بمختلف المناطق في مجالات بيع الخضار والفواكه، والمنتجات الحيوانية والزراعية، والعسل، والورد، والقهوة.
وأفادت الوزارة أن نسبة المستفيدين من المشروع توزعت بين (80%) للذكور و(20%) للإناث، مما يعكس نجاح المشروع في توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لتكون أكثر جاذبية للمرأة، موضحةً أن رحلة المستفيد من المشروع تبدأ بخطوات ميسرة تشمل؛ استخراج سجل تجاري، والترشح واجتياز المعايير، واختيار الموقع المناسب لمتجر بيع المنتجات الزراعية، وتجهيز نقاط البيع وتسليمها لرواد الأعمال لبدء النشاط.
ويأتي مشروع تقديم خدمات نقاط البيع للمنتجات الزراعية، ضمن توجه الوزارة الإستراتيجي لتوطين مهنة الزراعة، من خلال تأهيل القدرات الوطنية في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وتقديم الممكنات المشجعة لرواد الأعمال للدخول إلى سوق العمل، والإسهام في استدامة القطاع الزراعي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.