"البيئة" تدشن 91 منفذًا حديثًا لرواد الأعمال لعرض وتسويق المنتجات الزراعية

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يعكس التوجه الإستراتيجي للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التسويق الزراعي، من خلال تقديم الممكنات اللازمة لرواد الأعمال والشباب، وتأسيس المعارض ونقاط البيع الحديثة، وربط المنتجات الزراعية بالمتاجر الإلكترونية، مشيرةً إلى أن المشروع يستهدف تدشين (150) منفذًا في أسواق النفع العام وخارجها بمختلف المناطق في مجالات بيع الخضار والفواكه، والمنتجات الحيوانية والزراعية، والعسل، والورد، والقهوة.