محليات
"مرور الباحة" يضبط مركبة تسبب إزعاجًا لمرتادي الطريق بعد تعديل صاحبها لصوتها
تفاعلًا مع "سبق".. وإحالة قائدها للهيئة المرورية
ضبطت إدارة مرور منطقة الباحة مركبة أحدث قائدها تعديلاً على صوتها مسببًا تلوثًا سمعيًا.
وتفصيلاً، فقد تفاعلت إدارة مرور منطقة الباحة مع "سبق" بعد تمريرها بلاغًا عن وجود مركبة أحدث قائدها تعديلًا على محركها لتصدر أصواتًا عالية، مسببة إزعاجًا وإرباكًا لمرتادي الطريق.
وعلى الفور، وفي أقل من ساعة، تم ضبط المركبة، وجرى تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المرورية في مثل تلك المخالفات.