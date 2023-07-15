"مرور الباحة" يضبط مركبة تسبب إزعاجًا لمرتادي الطريق بعد تعديل صاحبها لصوتها

وتفصيلاً، فقد تفاعلت إدارة مرور منطقة الباحة مع "سبق" بعد تمريرها بلاغًا عن وجود مركبة أحدث قائدها تعديلًا على محركها لتصدر أصواتًا عالية، مسببة إزعاجًا وإرباكًا لمرتادي الطريق.