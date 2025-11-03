ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السعودية والشرق الأوسط

وقعت شركة ايشيلون ديجيتال جروب، الشركة السعودية القابضة المتخصصة في قطاع التقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، وشركة إليوشنز الأمريكية المتخصصة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، شراكة استراتيجية تهدف إلى نشر منصة مايسترو ايه آي (Maestro AI) من إليوشنز في المؤسسات الصناعية وقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال سمو الأمير خالد بن بدر آل سعود، رئيس مجلس إدارة ايشيلون ديجيتال، إن "شراكة ايشيلون ديجيتال مع إليوشنز تمثل خطوة هامة نحو تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية، فضلاً عن تمكين مختلف القطاعات بأحدث حلول التكنولوجيا".
وتابع: "نطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية، وهو ما سوف يسهم في تسريع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، ويعزز مكانة المملكة كقائد للتحول الرقمي في المنطقة".
تهدف الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات والمرافق والتعدين واللوجستيات والتعليم العالي، ما يُمكن المؤسسات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم أهداف الاستدامة.
وإلى جانب نشر التقنيات المتقدمة، تتضمن الشراكة استثمارات محلية وبرامج لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية، في إطار خارطة طريق مدروسة نحو تأسيس مشروع مشترك مستقبلي، يُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بشتى القطاعات.
وقال عمر صالح، الرئيس التنفيذي لشركة ايشيلون ديجيتال جروب: "“تنسجم شراكتنا مع إليوشنز مع رؤيتنا الهادفة إلى توطين التقنيات العالمية المتقدمة وتمكين المؤسسات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسريع الابتكار الرقمي ودفع التحول في القطاعات الاستراتيجية، فيما يُسهم عملنا داخل المملكة العربية السعودية بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.”
من جانبه، قال بول دوكاس، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالك الرئيسي في شركة إليوشنز: "تملك منصة مايسترو ايه آي من إليوشنز سجلاً حافلاً بالنتائج الملموسة، من تحسين كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 15-30% إلى تحقيق زيادات في الإنتاجية تصل إلى 25%. ومن خلال دمج هذه القدرات مع الحضور المحلي والخبرة العميقة لشركة ايشيلون ديجيتال في السوق السعودية، نسعى إلى تمكين المؤسسات في المملكة من تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع."
ايشيلون ديجيتال جروب شركة تكنولوجية رائدة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، وتركز على تسريع الابتكار الرقمي وتمكين المؤسسات في المنطقة من تحقيق التحول المستدام. وبفضل خبرتها الإقليمية العميقة وشراكاتها العالمية المتنوعة، تقدم الشركة حلولاً متكاملة تساعد الشركات على تحقيق قيمة ملموسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وتتخذ إليوشنز من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على منصتها البرمجية "مايسترو" التي تُعد شبكة عصبية متقدمة قادرة على تحليل الأنظمة المعقدة للمؤسسات وتشخيص الاختلالات التشغيلية واقتراح إجراءات تصحيحية فورية.
وبحسب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يزيد على 135 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ضوء أن القطاع الصناعي في المملكة يمثل قرابة 40% من الناتج المحلي غير النفطي، فإن مبادرات مثل هذه الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز القدرات التنافسية ودعم البرامج الوطنية مثل رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقد تم تطبيق منصة مايسترو ايه آي من إليوشنز بنجاح لدى عدد من كبريات المؤسسات الصناعية العالمية، محققة تحسينات في كفاءة الطاقة تتراوح بين 15-30%، وزيادات في الإنتاجية تصل إلى 25%، مع تقليل التوقفات غير المخطط لها بنسبة تتراوح بين 10-20%. وستتيح هذه النتائج الموثوقة للمؤسسات السعودية تحقيق مكاسب تشغيلية واستدامة ملموسة مع توسعها في تبني حلول الذكاء الاصطناعي.