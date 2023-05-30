رئاسة شؤون الحرمين تُفعّل برنامج التطويف المركزي

فعَّلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدّمي خدمة حجاج الخارج، برنامج التطويف المركزي لموسم الحج، والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس؛ أن البرنامج يقدّم خدمات عديدة لضيوف الرحمن، من أبرزها استقبالهم ومرافقتهم في أثناء أدائهم طواف القدوم، وتقديم خدمة التطويف وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شاباً سعودياً مؤهلاً شرعياً.
واختتم الدهاس؛ حديثه بشكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه وتوجيهاته السديدة والشكر موصول لوكيل الرئيس لشؤون التوعية الميدانية الدكتور ماجد بن صالح السعيدي؛ على متابعته المستمرة سير إجراءات تفعيل البرنامج.