رئاسة شؤون الحرمين تُفعّل برنامج التطويف المركزي

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس؛ أن البرنامج يقدّم خدمات عديدة لضيوف الرحمن، من أبرزها استقبالهم ومرافقتهم في أثناء أدائهم طواف القدوم، وتقديم خدمة التطويف وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شاباً سعودياً مؤهلاً شرعياً.