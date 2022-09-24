المستشار الألماني يزور مركز الجفالي ويلتقي أعضاء مركز "استكشاف" للتبادل الفني

والتقى المستشار الألماني إثر زيارته عضوات برنامج استكشاف للتبادل الفني والثقافي بين السعودية وألمانيا، برعاية وزارة الخارجية الألمانية، ومعهد قوتا، حيث استمع للشرح من 7 رسامات سعوديات عن مشاركاتهن، وركز حوار المستشار الألماني معهن عن الدعم الفني للسيدات السعوديات بشكل عام وفي برنامج استكشاف، وعن وضع الاقتناء الفني في السوق السعودي.