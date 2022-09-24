المستشار الألماني يزور مركز الجفالي ويلتقي أعضاء مركز "استكشاف" للتبادل الفني
زار مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس، يرافقه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، مساء اليوم، مركز الجفالي بجدة، حيث التقى رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني خالد الجفالي، وعدداً من المسؤولين.
والتقى المستشار الألماني إثر زيارته عضوات برنامج استكشاف للتبادل الفني والثقافي بين السعودية وألمانيا، برعاية وزارة الخارجية الألمانية، ومعهد قوتا، حيث استمع للشرح من 7 رسامات سعوديات عن مشاركاتهن، وركز حوار المستشار الألماني معهن عن الدعم الفني للسيدات السعوديات بشكل عام وفي برنامج استكشاف، وعن وضع الاقتناء الفني في السوق السعودي.
وشاركت في البرنامج كل من الدكتورة خلود البقمي، والدكتورة نورة النهاري، ولجين فقيه، وبشاير هوساوي، وآلاء عبدالله، ونوره الملوح، وجواهر السيد.
وأشاد خالد الجفالي بالعلاقات السعودية الألمانية، مشيراً أن المستشار الألماني التقى اليوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وكانت مباحثاتهما ناجحة وممتازة وتخدم مصلحة البلدين.