برعاية "أمير الباحة".. افتتاح مهرجان "الأطاولة التراثي" السابع

ويُعد مهرجان الأطاولة التراثي من المهرجات الشهيرة على مستوى جنوب المملكة؛ إذ حظي على مدار السنوات الماضية بحضور كثيف من المصطافين حتى من بعض دول الخليج العربي؛ لتميزه وتمسكه بعراقة الماضي وإبداع الحاضر، ويستقبل المهرجان بشكل يومي أعدادًا كبيرة من الزوار لحضور ومشاهدة الفعاليات اليومية المنوعة، ومنها طريقة الحرث باستخدام حيوان "الثور"، وطحن الحبوب باستخدام "الرحى"، وطريقة زراعة الحبوب في الأرض يدويًّا وغيرها من الحرف والمهارات اليدوية التي كان يستخدمها الآباء والأجداد قديمًا، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة وخيمة التسوق وإقامة الألعاب والمسابقات للأطفال.