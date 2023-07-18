برعاية "أمير الباحة".. افتتاح مهرجان "الأطاولة التراثي" السابع

افتتح أمين منطقة الباحة المهندس علي بن محمد السواط، أمس الاثنين، مهرجان الأطاولة التراثي السابع برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بسوق ربوع قريش بالأطاولة، بحضور محافظ القرى عبدالله بن سعد الدامر، والشيخ فهد بن جابر الحسين شيخ قبيلة قريش، وبخيت بن محمد الساهر معرف الأطاولة.
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ فهد بن جابر الحسين قدّم فيها شكره نيابة عن الأهالي لأمير المنطقة على رعايته الكريمة والمستمرة للمهرجان وأمين المنطقة على تشريفه لهذا الحفل، تلاها قصيدة شعرية للشاعر علي بن نايف الغامدي وقصيدة للشاعر محمد بن حوقان، بعد ذلك تم تكريم شركاء النجاح على جهودهم المبذولة لإنجاح هذا الحفل.
تَضَمّن الحفلُ "أوبريت" وطنيًّا غنائيًّا بهذه المناسبة بعنوان "رسالة وفاء"، قدّمه كل من المنشد بندر بن عوير، والمنشد عبدالله بن فروان، من كلمات الشاعر إبراهيم الشيخي، وبمشاركة عدد من الفِرَق الشعبية.
ويُعد مهرجان الأطاولة التراثي من المهرجات الشهيرة على مستوى جنوب المملكة؛ إذ حظي على مدار السنوات الماضية بحضور كثيف من المصطافين حتى من بعض دول الخليج العربي؛ لتميزه وتمسكه بعراقة الماضي وإبداع الحاضر، ويستقبل المهرجان بشكل يومي أعدادًا كبيرة من الزوار لحضور ومشاهدة الفعاليات اليومية المنوعة، ومنها طريقة الحرث باستخدام حيوان "الثور"، وطحن الحبوب باستخدام "الرحى"، وطريقة زراعة الحبوب في الأرض يدويًّا وغيرها من الحرف والمهارات اليدوية التي كان يستخدمها الآباء والأجداد قديمًا، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة وخيمة التسوق وإقامة الألعاب والمسابقات للأطفال.