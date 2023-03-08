من خلال "باب التمكين".. "التأمينات الاجتماعية" تشارك في بيبان 23

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الملتقى الريادي "بيبان 23" الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس القادم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة".
وتأتي مشاركة "التأمينات الاجتماعية" في "باب التمكين" أحد الأبواب الـ 9 التي طرحتها الهيئة خلال الملتقى؛ انطلاقاً من إيمان المؤسسة بدورها في تسهيل ودعم بيئة الأعمال في المملكة، بما يتضمَّن كل الإمكانات اللازمة لتقديم رسالتها وإبراز دورها الحيوي لزوّار الملتقى من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأنظمة الحماية التأمينية وما تقدمه من خدمات لأصحاب العمل ومنافع للمشتركين وأصحاب العمل، إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها، وآلية الاستفادة منها، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوّار.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية" تشارك في العديد من الملتقيات والمعارض حول المملكة، بهدف الالتقاء بعملائها من كل الفئات، وتأتي مشاركتها في ملتقى "بيبان 23" ضمن جهودها الحثيثة في تعزيز المعرفة والوعي بأهداف منظومة الحماية التأمينية في المملكة والتعريف بالخدمات والمزايا المقدمة لأصحاب العمل والمشتركين التي كفلتها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمملكة ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.