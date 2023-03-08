من خلال "باب التمكين".. "التأمينات الاجتماعية" تشارك في بيبان 23

وتأتي مشاركة "التأمينات الاجتماعية" في "باب التمكين" أحد الأبواب الـ 9 التي طرحتها الهيئة خلال الملتقى؛ انطلاقاً من إيمان المؤسسة بدورها في تسهيل ودعم بيئة الأعمال في المملكة، بما يتضمَّن كل الإمكانات اللازمة لتقديم رسالتها وإبراز دورها الحيوي لزوّار الملتقى من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأنظمة الحماية التأمينية وما تقدمه من خدمات لأصحاب العمل ومنافع للمشتركين وأصحاب العمل، إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها، وآلية الاستفادة منها، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوّار.