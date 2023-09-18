169 عملية زراعة أعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام منذ بداية العام الحالي

وأشار تجمُّع الشرقية الصحي إلى أن هذه العمليات شملت زراعة 125 عملية كلى، و44 عملية كبد، لافتاً إلى الوعي الكبير من قِبل الأشخاص في التبرع، سواء لوجه الله أو لأقاربهم أو معارفهم، في ظل ما تقدّمه حكومتنا الرشيدة "حفظها الله" من دعم وتوعية وتثقيف للتبرع.