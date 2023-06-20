المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 4 جوائز في الأولمبياد الأوروبي

حقق المنتخب السعودي للفيزياء، الفوز بـ4 جوائز في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2023، التي أقيمت في الفترة من 16-20 يونيو الجاري في ألمانيا.
وبهذا الإنجاز، يرفع المنتخب السعودي رصيد جوائزه في المسابقة إلى 13 جائزة.
وتوج الطالب حسين قدح، الصف الثالث الثانوي، بميدالية برونزية في الأولمبياد بعد رحلة تدريب تضمنت 2400 ساعة في موهبة على يد نخبة من المدربين السعوديين والعالميين.
كما واصلت الطالبة روز السندي، الصف الأول الثانوي، الإبداع وفازت بشهادة تقدير في الأولمبياد بعد رحلة تدريب تلقت خلالها 1700 ساعة في موهبة على يد نخبة من المدربين السعوديين والعالميين.