المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 4 جوائز في الأولمبياد الأوروبي

كما واصلت الطالبة روز السندي، الصف الأول الثانوي، الإبداع وفازت بشهادة تقدير في الأولمبياد بعد رحلة تدريب تلقت خلالها 1700 ساعة في موهبة على يد نخبة من المدربين السعوديين والعالميين.