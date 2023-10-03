مؤشر مديري المشتريات: انتعاش القطاع غير النفطي السعودي في سبتمبر

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر من 56.6 في أغسطس، الذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو، ويتخطى مجدداً متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.