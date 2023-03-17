السفير "الحربي": مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية

واختتم السفير عبدالرحمن الحربي بالقول: "كل الشكر والتقدير ونتطلع دومًا -إن شاء الله- أن يكون لديهم المزيد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، وأنا سعيد اليوم حقيقة بوجودي في هذه المناسبة التي شهدت قبل خمس سنوات افتتاح مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لفرع المكتبة في بكين، وتشرف هذه المكتبة بهذا الافتتاح، كما نجد أن هذه المكتبة أنجزت العديد من الفعاليات وما يقارب أكثر من 150 فعالية تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية، ونسأل الله أن يكون لهم كل التوفيق بالمرحلة القادمة".