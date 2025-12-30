قطر: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.. وتؤكد دعم الحكومة اليمنية

أعربت دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدةً في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وتشديدها على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.