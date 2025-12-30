قطر: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.. وتؤكد دعم الحكومة اليمنية

أعربت دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدةً في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وتشديدها على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس.
ورحبت الخارجية القطرية بالبيانات الصادرة من السعودية والإمارات، والتي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاحتكام إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي
وجددت الوزارة تأكيدها على أن قطر ستظل دائمًا من الدول الداعمة للحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.