تجمع القصيم الصحي.. جراحة نادرة لاستئصال كتلة ملتهبة على أمعاء طفل بعمر عامين في بريدة

تمكّن أطباء جراحة متخصّصون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بعد توفيق الله، من إجراء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر عامين؛ حيث كان يعاني من ألم حادّ في البطن.
وذكر تجمعُ القصيم الصحي أنه أُجري للطفل عددٌ من الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لتشخيص الحالة، وعمل الأشعّة له بجهاز "السونار"، التي أظهرت وجودَ كتلة ملتهبة على أمعاء الطفل.
وأوضح عند إجراء المنظار الجراحي للطفل، أن الكتلة على الأمعاء كانت ملتصقة بجدار البطن، وبعد القيام بإجراء التسليخ تبيّن أنها كتلة تعرف بـ"رتج ميكل"، فباشر الفريق الطبي باستئصالها من الأمعاء، وتم بعدها خياطة وتوصيل الأمعاء وإعادتها لوضعها وأداء وظيفتها الطبيعية.
وأبان أن الوضع الصحي للطفل تحسّن بشكل ملحوظ بعد التدخّل الجراحي الناجح له ولله الحمد، وتمت تغذيته بشكل جيد ليغادر بعدها المستشفى برفقة ذويه وهو بحالة صحية جيدة.
يذكر أن عدد العمليات التي أجراها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة نهاية شهر يوليو من عام 2023م، بلغ "5461" عملية؛ منها "1827" عملية للأطفال.