تجمع القصيم الصحي.. جراحة نادرة لاستئصال كتلة ملتهبة على أمعاء طفل بعمر عامين في بريدة

تمكّن أطباء جراحة متخصّصون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بعد توفيق الله، من إجراء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر عامين؛ حيث كان يعاني من ألم حادّ في البطن.