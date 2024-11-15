"الأمن العام" يستعرض تفاصيل خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية

وأشار في سلسلة إجابات عن الأسئلة الشائعة، أن ذلك يشمل لوحات المركبات من الأنواع "خصوصي، نقل خاص، ودراجة آلية"، حيث لا يُشترط تسجيل اللوحة على مركبة معيّنة مباشرة بعد الشراء من المزاد، بل يمكن الاحتفاظ بها في المحفظة الرقمية. ومع ذلك، في حال تسجيل اللوحة على مركبة، سيتم سحبها تلقائياً من المحفظة.