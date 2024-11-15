"الأمن العام" يستعرض تفاصيل خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية

أوضح الأمن العام، أن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية، تُمكّن مُلاك المركبات من إدارة لوحاتهم وحفظها بشكلٍ إلكتروني، لمالكي اللوحات التي تمّ شراؤها من مزاد اللوحات المميزة، حيث تُتيح لهم حفظ اللوحات الرقمية في محفظة خاصّة ضمن حساباتهم في منصة "أبشر".
وأشار في سلسلة إجابات عن الأسئلة الشائعة، أن ذلك يشمل لوحات المركبات من الأنواع "خصوصي، نقل خاص، ودراجة آلية"، حيث لا يُشترط تسجيل اللوحة على مركبة معيّنة مباشرة بعد الشراء من المزاد، بل يمكن الاحتفاظ بها في المحفظة الرقمية. ومع ذلك، في حال تسجيل اللوحة على مركبة، سيتم سحبها تلقائياً من المحفظة.
وأضاف الأمن العام، أن اللوحات تبقى محفوظة في المحفظة الرقمية دون مدة محدّدة وللمستفيد حق تمّلك عددٍ من اللوحات دون قيودٍ، كما يمكن لمالك اللوحة طباعة وثيقة ملكيتها بسهولة من خلال الخدمة عبر منصة "أبشر".
وبيَّن أن اللوحات غير المسجّلة على مركبات من الأنواع المذكورة هي فقط التي لا تظهر في المحفظة الرقمية، مؤكداً وجود خُطط مستقبلية لتطوير الخدمة بإضافة ميزاتٍ جديدة، مثل إتاحة نقل ملكية اللوحة من حساب المستفيد إلى آخر دون الحاجة إلى شراء مركبة.