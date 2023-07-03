خدمات إنسانية واجتماعية وإرشاد مكاني باللغات.. أبرز خدمات "الحرمين" المقدمة أمس بالأرقام

وأضافت: أنه تم "ضخ 5394 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ46692 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 5412 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ4299 لتراً من المعقمات، واستفاد 8184 مستفيداً من إجابة السائلين ميدانيًّا، و4434 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1278 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و30250 مستفيدًا من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و785 ألف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، و228 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.